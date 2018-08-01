В столицу Зимбабве прибывает военная техника

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Военная техника прибывает в столицу Зимбабве Хараре, где люди протестуют после выборов, сообщает телеканал eNCA.

Ранее сообщалось, что полиция Зимбабве разогнала в столице Хараре группу сторонников оппозиции, протестующих против фальсификации выборов.

По данным телеканала, военная техника появилась на улицах города, раздаются выстрелы. Кроме того, ранее телеканал сообщил, что несколько человек пострадали от резиновых пуль.

Также информационный портал Source сообщает, что задействован военный вертолет.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.

Кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе на выборах главы государства. Правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам прошедших в понедельник выборов, сообщила газета Herald со ссылкой на избирательную комиссию.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.