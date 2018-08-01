В Швеции резко выросло число людей, которые негативно относятся к рекламе

СТОКГОЛЬМ, 1 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Каждый второй житель Швеции негативно относится к рекламе, говорится в сообщении для прессы Шведской ассоциации рекламодателей, которая публикует данные опроса.
Число позитивно настроенных сократилось с 44% в 2005 году до 19% в 2018 году. Большинство опрошенных (83%) сказали, что больше всего их раздражает реклама, присылаемая по электронной почте.
Опрос провел институт изучения общественного мнения "Новус" (Novus) по заказу ассоциации рекламодателей Швеции среди одной тысячи респондентов в период с 14 по 21 июня.