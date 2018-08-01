На Украине завершили расследование дела Савченко и Рубана, сообщили СМИ

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили досудебное расследование уголовного дела в отношении депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"ГПУ и СБУ завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и Рубана по подозрению в терроризме… По его (источника — ред.) словам, подозреваемым и их адвокатам разрешили ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку.

Рубан был задержан СБУ в марте при попытке выехать из неподконтрольной Киеву территории Донбасса на подконтрольную территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд ранее арестовал его на два месяца.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.