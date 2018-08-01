Облитую кислотой чиновницу из Херсона выписали из больницы

КИЕВ, 1 авг – РИА Новости. Чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, которую облили серной кислотой, выписали из больницы в Херсоне, она едет долечиваться в Киев, сообщил агентству УНН дежурный врач Херсонской областной клинической больницы.

Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета в украинском Херсоне концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания", позже статью переквалифицировали на "покушение на убийство".

"Ее выписали сегодня. Она поехала долечиваться в Киев", — цитирует врача агентство.