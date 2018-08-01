Депутаты армянского парламента просят изменить меру пресечения Кочаряну

ЕРЕВАН, 31 июл — РИА Новости. Свыше 40 депутатов армянского парламента, в том числе спикер Ара Баблоян, подписались под обращением в Генпрокуратуру для изменения меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну, сообщил в среду РИА Новости глава офиса бывшего президента Виктор Согомонян.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. В среду защита Кочаряна обжаловала его арест в апелляционном суде.

"На данный момент свои подписи под обращением в Генпрокуратуру поставил 41 депутат (105-местного парламента – ред.). Среди них спикер парламент Ара Баблоян и вице-спикеры", — сказал Согомонян.

Накануне зампред бывшей правящей Республиканской партии Армении, глава парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян сообщил агентству, что в парламенте начат процесс сбора подписей. По его словам, это логическое продолжение политических заявлений как партии, так и фракции по этому делу. Он подчеркнул, что предлагается изменить меру пресечения под поручительство депутатов. Согласно армянскому законодательству, генпрокурор может изменить меру пресечения обвиняемому.

По итогам парламентских выборов 2017 года РПА принадлежало большинство в парламенте – 58 мандатов. Но после ухода из фракции восьми депутатов у республиканцев осталось 50 мандатов — менее 50%. Во вторую по численности фракцию "Царукян" входит 31 депутат.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

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