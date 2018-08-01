Депутаты армянского парламента просят изменить меру пресечения Кочаряну

ЕРЕВАН, 31 июл — РИА Новости. Свыше 40 депутатов армянского парламента, в том числе спикер Ара Баблоян, подписались под обращением в Генпрокуратуру для изменения меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну, сообщил в среду РИА Новости глава офиса бывшего президента Виктор Согомонян.
"На данный момент свои подписи под обращением в Генпрокуратуру поставил 41 депутат (105-местного парламента – ред.). Среди них спикер парламент Ара Баблоян и вице-спикеры", — сказал Согомонян.
Накануне зампред бывшей правящей Республиканской партии Армении, глава парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян сообщил агентству, что в парламенте начат процесс сбора подписей. По его словам, это логическое продолжение политических заявлений как партии, так и фракции по этому делу. Он подчеркнул, что предлагается изменить меру пресечения под поручительство депутатов. Согласно армянскому законодательству, генпрокурор может изменить меру пресечения обвиняемому.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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