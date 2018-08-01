Правительство Швеции одобрит закупку американской ПВО, узнали СМИ

СТОКГОЛЬМ, 1 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Правительство Швеции намерено в четверг принять решение о закупке системы американской системы ПВО Patriot, сообщает Радио Швеции SR.
Глава минобороны Швеции Петер Хультквист не стал пояснять радио точную сумму сделки.
"Это важное, обширное и крупное соглашение", — сказал он радио.
Швеция, по данным радио, рассчитывает купить у США четыре единицы упомянутой системы и пока засекреченное число ракет по цене за 40 миллионов крон (4 миллиона евро) за штуку.
Ранее шведские СМИ сообщали, что поставки начнутся в 2020 году и последнее поступление заказанной системы планируется в 2025 году.
Переговоры по вопросу закупки правительство вело некоторое время внутри страны с оппозиционными консервативными партиями, предполагаемое решение стало результатом этого диалога.