Google может создать цензурируемую версию поисковика в Китае, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Компания Google планирует запустить подцензурную версию своего оригинального поисковика для Китая, которая будет блокировать сайты и поисковые запросы согласно политике местных властей в рамках проекта "Золотой щит", сообщило электронное издание The Intercept.
В случае реализации проекта это будет первый запуск поисковой системы Google в стране. Сейчас доступ к этому поисковику для китайских пользователей заблокирован по условиям правительственного проекта "Золотой щит", который был введен в эксплуатацию в 2003 году. В рамках проекта блокируется доступ к материалам, связанным с темами прав человека, демократией, религией и мирными протестами, отмечает издание.
"Среди примеров заблокированных сайтов приводится сайт телеканала BBC и онлайн энциклопедии Wikipedia", — добавляет издание. При этом по некоторым "особенно чувствительным запросам" поисковик не будет отображать никаких результатов. Те же ограничения будут применяться и к поиску картинок.
Компания уже создала несколько версий такого поисковика для системы Android. Окончательная версия может быть введена через шесть-девять месяцев после одобрения китайским правительством, заключает издание.