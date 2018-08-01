Иск Украины против России не имеет шансов на успех, считает эксперт

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Иск Украины к России о возмещении якобы нанесенного ущерба в Донбассе и Крыму не имеет шансов на успех, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что просит кабмин безотлагательно создать межведомственный координационный орган для подготовки консолидированного иска к РФ о возмещении якобы нанесенного ущерба в Донбассе и Крыму.

"Такого рода вопросы, связанные с переходом прав к другому субъекту международному права, как в вопросе Крыма, прежде всего, должны решаться путем переговоров. Это вопрос правопреемственности, потому что территория перешла к России. Что касается госсобственности, если нет переговоров – они могут обратиться в суд. Но любой международный суд должен создаваться при непременном условии согласия России. Раз нет двустороннего договора, регулирующего этот вопрос, нет согласия России, то это всё бесперспективно. Они могут сколько угодно создавать органы… Если Россия интереса к разбирательству не проявит, ничего не получится", — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, претензии украинских властей к России по вопросу Донбасса не обоснованы. Единственно возможное решение в данном случае – обратиться напрямую к представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но на это Киев вряд ли пойдет. "Россия не является участником этого конфликта. Об этом неоднократно заявляла российская сторона. Поэтому если они хотят соответствующим образом решать этот вопрос, им нужно обратиться к руководству этих республик и вести с ними переговоры. Поскольку они их не признают, эта перспектива мне тоже представляется нулевой. Но даже если гипотетически предположить, что Киев решит обратиться к Донецку и Луганску, то им тоже будет что предъявить украинским властям", — подчеркнул Капустин.

Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против РФ. В своих жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе. Кроме того, ряд исков, поданных Киевом в Стокгольмский арбитраж, касались газовых контрактов между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".