Украинский силовик перешел на сторону ДНР, заявили в республике

ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о переходе на сторону ДНР одного из украинских силовиков.

"Проходивший службу в одном из подразделений ВСУ на линии соприкосновения на днях перешел на нашу сторону… с оружием и документами. В настоящее время он находится в следственных органах республики и дает показания о фактах преступлений командования ВСУ в целом и своих командиров и своих сослуживцев в частности", — сообщил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.