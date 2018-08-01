Украинские силовики разместились в десяти школах в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (5)

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 1 авг — РИА Новости. Украинские силовики разместились в зданиях десяти школ в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Известно, что украинские силовики занимают более десяти действующих школ в населенных пунктах у линии боевого соприкосновения", — сказал Марочко журналистам.

По его словам, несмотря на приближающийся новый учебный год, подобная тенденция в рядах силовиков сохраняется.

"Кроме того, в зону так называемой ООС (операции Объединенных сил — ред.) периодически прибывают иностранные наемники, как и следовало ожидать, их размещают в помещениях социальных объектов. Вооружение и военная техника украинских "освободителей" размещена на одном из школьных стадионов", — заявил Марочко.