Дело о нападении на чиновницу в Херсоне пререквалифицировали в покушение

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Полиция переквалифицировала уголовное дело по факту нападения на чиновницу Херсонского горсовета с умышленного тяжкого повреждения на покушение на убийство, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета в украинском Херсоне неизвестным веществом. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания".

"По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, полученной сегодня, стало известно, что вещество, которым облили чиновника, является концентрированной серной кислотой. В связи с получением заключения о степени тяжести полученных телесных повреждений и их опасности для жизни, данное преступление квалифицировано по второй части 115 статьи Уголовного кодекса Украины ("покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью"), — говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника полиции Херсонской области Николая Вербицкого, у следствия есть версия, что преступник мог быть не один, у него могли быть сообщники. Он также сообщил, что полиции пока не удалось допросить потерпевшую. Правоохранители продолжают расследование и проводят все необходимые следственно-розыскные мероприятия.