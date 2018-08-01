Боевики в Ливии удерживают граждан Южной Кореи и Филиппин, сообщили СМИ

Боевики на пикапе, недалеко от Триполи, Ливия. Архивное фото

Боевики на пикапе, недалеко от Триполи, Ливия. Архивное фото

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Южнокореец и трое граждан Филиппин почти месяц удерживаются в заложниках боевиками в Ливии, передает агентство Ренхап со ссылкой на неназванного чиновника в МИД Республики Корея.

По данным ведомства, группа вооруженных людей напала на лагерь местной компании на западе страны 6 июля и похитила иностранных граждан. Недавно в ливийских СМИ появилось видео, на котором один из похищенных просит помощи у властей Южной Кореи.

Дипломаты ожидают, что в скором времени злоумышленники предъявят конкретные требования для освобождения пленников.

В Ливии царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.