Защита экс-президента Армении обжаловала его арест

ЕРЕВАН, 1 авг — РИА Новости. Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна подала апелляционную жалобу на его арест, сообщил в среду РИА Новости адвокат бывшего главы государства Арам Орбелян.
"Мы сегодня подали апелляционную жалобу. О дате судебного заседания пока ничего не известно", — сказал Орбелян. Другие подробности он не привел.
Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.
В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.