В Херсоне националисты пикетировали прокуратуру, сообщили СМИ

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Представители националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) пикетировали здание Национальной полиции в Херсоне, а потом пошли к зданию областной прокуратуры, передает издание "Украинская правда".

Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета в украинском Херсоне неизвестным веществом. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания".

"По словам присутствующих на акции, они пришли поддержать Гандзюк, а также требовать отчета о расследовании других нападений на активистов и журналистов", — отмечает издание.

По данным издания, в прокуратуре отказались выходить к активистам, из-за чего те зажгли дымовые шашки. "Сейчас пикетчики общаются с прокурором", — говорится в сообщении.