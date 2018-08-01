Токио надеется на поддержку Москвы в решении вопроса похищенных японцев

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Вопрос похищенных КНДР японских граждан обсуждался на российско-японских переговорах в формате "2+2", Токио просит поддержки Москвы в решении этого вопроса, заявил официальный представитель МИД Японии Такеши Осуга.

"Проблема похищения, да, она обсуждалась на встрече "2+2". Конечно, со стороны Японии мы попросили российскую сторону о поддержке и сотрудничестве в решении этой проблемы, потому что это очень важно", — заявил он на брифинге в Москве.

Он уточнил, что речь идет "не о конкретной, а общей поддержке" России в решении данного вопроса.

Третий раунд переговоров министров иностранных дел и обороны России и Японии в формате "2+2" прошел в Москве накануне. Стороны договорились ускорить подготовку к встрече на высшем уровне в сентябре на Восточном экономическом форуме, регулярно проводить встречи заместителей глав МИД и Минобороны, продолжать взаимодействие вокруг ядерно-ракетной программы КНДР.