Бывшего главу МВД Приднестровья заподозрили в контрабанде

ТИРАСПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Следственный комитет Приднестровья возобновил производство по уголовному делу в отношении бывшего министра внутренних дел ПМР Геннадия Кузьмичева, сообщила пресс-служба ведомства.

"Геннадию Кузьмичеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 185 УК ПМР по признакам контрабанды, он содержится под стражей", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что уголовное дело в отношении Кузьмичева приостанавливалось в связи с его розыском. Он обвинялся в организации и курировании работы контрабандной схемы по незаконному перемещению через таможенную границу непризнанной Приднестровской Молдавской республики незадекларированных товаров на сумму, превышающую 14 миллионов рублей ПМР (900 тысяч долларов). Преступная схема работала на протяжении четырех лет.

Кузьмичев, один из соратников бывшего президента ПМР Евгения Шевчука, с 2012 по 2013 год возглавлял Государственный таможенный комитет Приднестровья, с 2013 по 2015 годы был главой МВД. В 2017 году Кузьмичев был объявлен в розыск по подозрению в контрабанде, 27 июля его задержали в Кишиневе.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.