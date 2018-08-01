Источник: ЕК выделит деньги Марокко и Тунису для решения вопроса мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 1 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия (ЕК) рассматривает в качестве одной из мер по предотвращению притока мигрантов в Испанию через Средиземное море выделение Марокко и Тунису денежных средств для усиления их национальных пограничных служб, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

В ЕК накануне заявили, что осведомлены о ситуации с притоком мигрантов на побережье Испании и рассматривают заявку Мадрида на оказание дополнительной помощи.

"Насколько я в курсе, в качестве одного из путей решения рассматривается выделение денежных средств Марокко и Тунису для ужесточения пограничного контроля с целью сдерживания мигрантов", — сказал собеседник агентства.

ЕК в июне перечислила Испании 24,8 миллиона евро на улучшение возможностей по приему мигрантов, прибывающих, в частности, в Сеуту и Мелилью — испанские анклавы на границе с Марокко. Кроме того, исполнительная коллегия ЕС выделила МВД Испании 720 тысяч евро на обеспечение репатриации экономических мигрантов.

Миграционный поток в Испанию через Средиземное море в последние месяцы значительно возрос. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли чуть более 22,4 тысячи мигрантов, то с 1 января по 27 июля этого года — уже почти 21 тысяча человек, только с начала июля — 5916 человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.