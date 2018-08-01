Парламент Грузии рассмотрит изменения законов из-за легализации марихуаны

ТБИЛИСИ, 1 авг – РИА Новости. Парламент Грузии в сентябре начнет обсуждать изменения законодательства в связи с легализацией употребления марихуаны, сообщил депутат, председатель парламентского комитета здравоохранения Акакий Зоидзе.

Накануне конституционный суд Грузии удовлетворил иск лидеров оппозиционной партии "Гирчи" и постановил отменить административное наказание за употребление марихуаны, поскольку "употребление марихуаны является правом на свободное развитие личности". Настоятель Кикетской церкви Грузинской православной церкви, протоиерей Андрия Джагмаидзе назвал это решение предательством нации.

"Мы поддерживаем очень строгую регламентацию уже в рамках принятого конституционным судом решения, чтобы принять максимальные запреты и ограничения. Рассмотрение начнется в сентябре", — заявил Зоидзе журналистам.

По словам председателя комитета по юридическим делам Еки Беселия, "трудно представить, что полицейский, педагог, прокурор, военнослужащий могут работать под воздействием наркотических средств".

"В случаях таких исключений суд сказал, что об этом должны думать законодатели", — заявила она.

Депутат из оппозиционной партии "Европейская Грузия" Отар Кахидзе заявил, что оппозиционеры также примут участие в обсуждении данного вопроса.

По данным грузинских телекомпаний, предполагается, что ограничения на употребление марихуаны коснуться лиц до 21 года, курить "травку" будет запрещено чиновникам и представителям некоторым профессий.