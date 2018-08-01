Парламент Грузии рассмотрит изменения законов из-за легализации марихуаны

ТБИЛИСИ, 1 авг – РИА Новости. Парламент Грузии в сентябре начнет обсуждать изменения законодательства в связи с легализацией употребления марихуаны, сообщил депутат, председатель парламентского комитета здравоохранения Акакий Зоидзе.
"Мы поддерживаем очень строгую регламентацию уже в рамках принятого конституционным судом решения, чтобы принять максимальные запреты и ограничения. Рассмотрение начнется в сентябре", — заявил Зоидзе журналистам.
"В случаях таких исключений суд сказал, что об этом должны думать законодатели", — заявила она.
Депутат из оппозиционной партии "Европейская Грузия" Отар Кахидзе заявил, что оппозиционеры также примут участие в обсуждении данного вопроса.
По данным грузинских телекомпаний, предполагается, что ограничения на употребление марихуаны коснуться лиц до 21 года, курить "травку" будет запрещено чиновникам и представителям некоторым профессий.