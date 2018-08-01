В МИД Китая прокомментировали слова Трампа по КНДР

ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Китай всегда последовательно выступал за политическое урегулирование и денуклеаризацию Корейского полуострова, усилия Пекина признаны мировым сообществом, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Позиция Китая по вопросу урегулирования на Корейском полуострове всем хорошо известна, с самого начала мы прикладывали значительные усилия для продвижения урегулирования проблемы Корейского полуострова, и наши усилия признаны международным сообществом", — заявил дипломат на брифинге, комментируя слова американского лидера о создаваемых Пекином помехах в переговорах США и КНДР.

По его словам, "Китай и США поддерживают тесную коммуникацию и координацию, Пекин надеется, что все заинтересованные стороны совместно с КНР будут прикладывать общие усилия для того, чтобы не упустить текущую возможность стабилизации и улучшения ситуации на Корейском полуострове, для продвижения навстречу друг другу, а также для стимулирования скорейшей реализации денуклеаризации и политического урегулирования на Корейском полуострове".

Ранее агентство Блумберг сообщило о предположениях президента США Дональда Трампа, что Китай создает препятствия Вашингтону в ведении переговоров с КНДР по вопросу денуклеаризации. Американский лидер, однако, не пояснил, о каких именно препятствиях со стороны КНР идет речь.

На встрече 12 июня Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации КНДР и гарантиях безопасности для этой страны. Однако никаких конкретных данных по срокам и деталям этого процесса в заявлении лидеров не было. По возвращении с саммита Трамп заявил, что КНДР больше не является ядерной угрозой.