Граждане Грузии назвали нищету и безработицу главными проблемами в стране

ТБИЛИСИ, 1 авг – РИА Новости. Нищета и безработица по-прежнему волнуют граждан Грузии больше всего, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Американским национальным демократическим институтом (NDI).

Социологическое исследование проводилось с 23 июня по 8 июля, в нем приняли участие более 2,4 тысячи человек.

Согласно результатам опроса, 51% опрошенных граждан назвал главной национальной проблемой безработицу, 32% — нищету, 28% — рост цен, 28% — пенсии, 24% — территориальную целостность, 21% — доступность медицинского обслуживания, 17% — низкие зарплаты, 15% — образование, 10% — отношения с Россией, 8% — восстановление справедливости, 6% — рост криминала, 5% — справедливые выборы, а 4% — судебную систему и членство Грузии в НАТО.

По данным исследования, опубликованным в начале года, 54% опрошенных граждан назвали главной национальной проблемой безработицу, 35% — рост цен и инфляцию, 30% — нищету, 25% — пенсии, 23% — доступность медицинского обслуживания, 23% — территориальную целостность. NDI тогда отметил, что список главных нацпроблем для граждан Грузии не менялся с 2009 года.