На восток Китая из-за тайфуна "Джондари" обрушатся сильные дожди

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Ослабевающий тайфун "Джондари", который обрушился на Японию в минувшие выходные, 3 июля принесет сильные дожди в Китай, сообщает Примгидромет.
Далее вихрь, продолжив смещаться над континентом, начнёт терять свою силу и заполнится. По данным синоптиков, на Приморский край он никакого влияния не окажет. Четвертого августа в регионе пройдут дожди, связанные с фронтальными разделами.
Тайфун "Джондари" в центральной и западной частях Японии за два дня привел к травмам 24 человек. Тайфун накрыл районы, пострадавшие недавно от оползней и наводнений, тысячи жителей эвакуированы в укрытия, десятки тысяч домов остались без электричества.