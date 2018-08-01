В Таджикистане будут судить двух членов "банды GTA"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские следователи направят в Таджикистан материалы уголовного дела в отношении двух членов "банды GTA", ранее задержанных в этой стране, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Следственный комитет продолжает расследование в отношении пятерых участников банды, которые скрылись и в связи с этим были объявлены в международный розыск. При этом двое из них уже задержаны и содержатся под стражей в Таджикистане.

"Туда будут направлены материалы уголовного дела для осуществления их уголовного преследования за преступления, совершенные на территории РФ", — сказала Петренко.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии.

Жили неприметно

По словам Петренко, всего на территории Москвы, Московской и Калужской областей участники банды совершили 16 нападений, в ходе которых 17 человек были убиты, а еще пять получили ранения, но выжили. Руководствовались бандиты корыстными мотивами, выяснило следствие.

Следователи выяснили, что лидером банды был Ибайдулло Субханов (имел фальшивый паспорт на имя Усманова). Все члены банды беспрекословно подчинялись лидеру, имели хорошую физическую подготовку, продумывали средства конспирации. При этом вели себя бандиты неприметно, занимались частным извозом, строительством, работали сторожами, то есть ничем не отличались от других трудовых мигрантов из среднеазиатских республик. У многих были семьи.

"Именно в силу такого образа жизни, в совокупности с продуманной системой планирования нападений, банду было крайне сложно вычислить, на это понадобилось значительное время", — пояснила Петренко.

Как грабили

Нападения участники банды совершали различными способами. Например, поджидая в засаде у дороги, они выкладывали на трассу шипы, а после того, как автомобиль останавливался с пробитой шиной, соучастники расстреливали водителя и пассажиров, затем обыскивали машину в целях наживы.

Совершались и нападения на водителей, стоявших в ночное время в безлюдных местах. "При этом они не гнушались ничем и брали с мест происшествий даже вещи погибших. В одном из случаев было совершено разбойное нападение на гражданина Китайской Народной Республики в Москве, участники банды похитили у него сумку с 17 миллионами рублей", — сказала Петренко.

Задержание

Спецоперация по задержанию соучастников, в ходе которой Субханов оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен, была проведена в ноябре 2014 года. В течение нескольких дней после этого следствием установлены и заключены под стражу все участники банды, находившиеся в России.

Изначально на скамье подсудимых было девять человек, но в августе 2017 года в Мособлсуде они попытались сбежать, выхватили оружие у конвоя и устроили перестрелку. В результате трое из них были ликвидированы сотрудниками полиции, один ранен и впоследствии скончался в больнице.

Расследование попытки побега сейчас продолжается в Главном следственном управлении СК РФ, отметила Петренко.

Сегодня Московский областной суд начал оглашать приговор пятерым обвиняемым, уже ясно, что приговор обвинительный. Прокуратура просит для них от 25 лет колонии до пожизненного заключения.

Из-за большого объема приговора, в котором судье предстоит проанализировать 15 разбойных нападений и убийство 17 человек, до резолютивной части судья дойдет только на следующей неделе.