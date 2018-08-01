В Херсоне сотрудницу горсовета облили кислотой. она в тяжелом состоянии

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Сотрудница горсовета, на которую накануне напали в украинском городе Херсон и облили, по предварительным данным, кислотой, находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил в среду врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелев.

Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета в украинском Херсоне неизвестным веществом. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания".

"Площадь поражения остается такой же — 30%. Состояние больной за сутки не изменился в худшую сторону, стабильно тяжелое. Она в сознании, контактна. Все ее жизненно важные функции нормализованы в виде нормального артериального давления, работы почек, поэтому больная стабильна на сегодня", — сказал Равелев в эфире телеканала "112 Украина".