МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Заместитель министра по делам национального объединения Южной Кореи Чон Хэ Сон посетил КНДР в среду для проверки того, как ведется подготовка к встрече разделенными войной родственниками из Южной Кореи и КНДР, сообщает агентство Ренхап.

Заместитель министра и еще восемь представителей властей Южной Кореи пересекли границу в среду и прибыли в район проведения запланированной встречи в Кымгансане ("Алмазные горы"). Представители Южной Кореи намерены проверить, как ведется подготовка к проведению встречи, в частности ремонт комплекса, построенного для контактов разобщенных семей.

"В ходе сегодняшней поездки мы проверим, как ведется подготовка, и в зависимости от ее результатов в оставшиеся 20 дней будем делать все необходимое, чтобы мероприятие прошло без помех", — сказал замминистра.

Ранее предварительную оценку работ в гостинице Кымгансана составила делегация из Южной Кореи, которая побывала в Кымгансане 27-29 июня в составе 20 человек. В июле группа представителей Южной Кореи также посетила место предполагаемой встречи родственников в Кымгансане. Ранее южнокорейское министерство по делам национального объединения сообщало, что встречи разделенных войной семей состоятся 20-26 августа.

Встречи разделенных семей проводились с начала 1980-х годов прошлого века по линии обществ Красного Креста двух корейских государств. Позднее с помощью Южной Кореи недалеко от ДМЗ в курортных горах Кымгансан в КНДР был построен гостиничный комплекс для проведения встреч разделенных семей. Последняя подобная встреча прошла в октябре 2015 года. Договоренность о возобновлении встреч была достигнута на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, состоявшейся в конце апреля.

Страна была расколота надвое после освобождения от японского колониального господства в 1945 году. На севере под эгидой СССР была образована социалистическая Корейская Народно-Демократическая Республика, а на юге при поддержке США — капиталистическая Республика Корея. После войны 1950-1953 годов, окончившейся лишь подписанием соглашения о перемирии, многие родители и их дети, братья и сестры оказались по разные стороны от разделившей их военно-демаркационной линии.