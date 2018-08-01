На Украине задержали подозреваемых в убийстве участника боев в Донбассе

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Полиция задержала пятерых подозреваемых в деле об убийстве в Бердянске участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко, сообщил в среду первый заместитель главы Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Аброськин сообщил, что полицейские остановили автомобиль в городе Васильевка Запорожской области.

"Мы установили, что четыре человека, находившиеся в нем (в автомобиле – ред.) причастны к убийству жителя Бердянска. Параллельно в Бердянске был задержан еще один, пятый, подозреваемый. В настоящее время все пятеро задержаны", — цитирует Аброськина пресс-служба Нацполиции.