Индия добилась освобождения более 20 своих рыбаков в Иране

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 авг — РИА Новости. Индия добилась освобождения более 20 своих рыбаков, незаконно находившихся на территории Ирана, сообщила министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.
В свою очередь, как рассказала главный министр Тамилнада К.Паланисвами, более полугода назад рыбаки начали работать на одну из иранских компаний, которая впоследствии отказалась выплатить им зарплату. Отчаявшись после долгих тяжб получить законное вознаграждение, индийцы потребовали от работодателя вернуть их домой, на что им также ответили отказом. В дальнейшем пребывание рыбаков на территории Ирана стало нелегальным.