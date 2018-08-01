ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (1)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 1 авг — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие стуки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

"За сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня, применив вооружение БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие", — сказал собеседник агентства.

По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок и Лозовое. Всего по территории республики было выпущено более 50 снарядов.

"По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в оборонном ведомстве.