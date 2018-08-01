Причиной отключения электричества в Каракасе стал саботаж, заявил Мадуро

МЕХИКО, 1 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о саботаже, который якобы стал причиной массового отключения подачи электричества в столице Каракасе.

Ранее министр электрической энергии Луис Мотта Домингес сообщил об отключении электричества примерно на 80% территории города. По его словам, затем оно было восстановлено почти в полном объеме.

"Сегодня (во вторник) был совершен саботаж против электрической системы Каракаса… Не получилось у них. В полдень уже была восстановлена система электроснабжения", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, власти сейчас ведут поиск виновных. "Мы идем по следу, и это вопрос часа, когда мы поймаем авторов этой подлости, которую они делают народу. Пока мы работаем, эта группка правых задумывает заговор", – сказал Мадуро.

Мадуро и ранее обвинял правые силы и заговорщиков в отключениях электричества. В последние годы во многих штатах Венесуэлы отмечаются частые перебои с электроснабжением, а также вводятся планы экономии электричества. Электроэнергетика в Венесуэле была национализирована при президенте Уго Чавесе.