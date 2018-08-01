СМИ: жители Кубы могут ознакомиться с проектом новой конституции

ГАВАНА, 1 авг — РИА Новости. Граждане Кубы получили возможность ознакомиться с проектом новой конституции страны, сообщает издание Correos de Cuba.

По данным издания, со вторника 31 июля в продажу поступили 32-страничные проекты конституции. В течение недели планируется выпустить на продажу около 600 тысяч экземпляров текста проекта конституции.

"Важно, чтобы люди читали его, изучали и выражали свои сомнения по этому поводу, только так мы сможем все участвовать в обсуждении", — заявил РИА Новости по этому поводу местный профессор Альфредо Гарсия.

Ранее в июле Национальная ассамблея народной власти Кубы на своем заседании одобрила конституционную реформу, предполагающую изменение основного закона страны. Парламент предложил в срок от 13 августа до 15 ноября вынести новую конституцию на обсуждение всенародного референдума.

Новая конституция Кубы вводит пост президента, ограничивает срок его пребывания на посту для главы государства десятью годами, а также признает право частной собственности. Также одним из основных принципов деятельности кубинского государства называется строительство социализма. Впервые текст конституции включает запрет на дискриминацию по гендерным признакам.