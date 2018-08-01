БЕРЛИН, 1 авг — РИА Новости. Экстрадиция в Россию предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука прошла в соответствии с законодательством ФРГ, заявил РИА Новости официальный представитель генпрокуратуры Берлина Мартин Штельтнер.

"Господин Ковальчук был экстрадирован 27 июля в Россию, это произошло по решению высшего земельного суда Берлина… Решение об экстрадиции невозможно оспорить. Против этого нет правовых средств", — заявил Штельтнер, добавив, что заинтересованное лицо, "конечно, может подавать ходатайства", однако "все прошло в соответствии с законом".

"Опротестования нет. Вышестоящий суд принял решение, экстрадиция в Россию допустима, вопрос закрыт", — сообщил представитель генпрокуратуры Берлина.

Ранее адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков заявил, что у защиты было время до 6 августа подать апелляционную жалобу на решение об экстрадиции Ковальчука в Россию. Но его выслали из Германии, не дожидаясь официальной жалобы.

В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии. По словам обвиняемых, Ковальчук ввел в их заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отметили они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявляла, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.

Ковальчука 27 июля экстрадировали в Россию, в Москве ему предъявили обвинения и поместили в СИЗО "Матросская тишина". Через два месяца следствие должно будет обратиться в суд для продления ареста.