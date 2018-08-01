СМИ: в Мали не менее четырех военных погибли при нападении боевиков

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. По меньшей мере четыре солдата погибли в Мали при нападении предполагаемых боевиков-джихадистов на патруль сил безопасности, сообщает телеканал eNCA со ссылкой на военный источник.

Инцидент произошел в регионе Сегу в южной части страны. По словам источника, количество погибших может увеличиться.

"Это была сложная атака. Террористы устроили засаду и после этого стреляли по конвою, который старался защищаться", — приводит телеканал слова второго источника. По его словам, в ходе инцидента были ликвидированы восемь боевиков.

В воскресенье в день выборов в разных частях Мали произошли атаки на избирательные участки. По данным портала Mali Actu, неизвестные подожгли участки в городах Томбукту и Нионо. Кроме того, коммуна Агелк на востоке Мали подверглась минометному обстрелу.

Впоследствии правительство страны сообщило, что президентские выборы успешно состоялись почти на 100% избирательных участков, несмотря на серию нападений. По его данным, "голосование по различным причинам не состоялось на 716 избирательных участках, которые составляют 3,11% от общего числа".

Российский МИД заявил, что Москва приветствует проведение президентских выборов в Мали, отмечая их важное значение для стабилизации обстановки в этом государстве и в целом в регионе Сахеля.