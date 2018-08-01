СМИ: в ЮАР изменят конституцию для экспроприации земли без компенсации

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Правящая партия ЮАР Африканский национальный конгресс (ANC) приняла решение внести поправки в конституцию, позволяющие экспроприировать земельные участки без компенсации, сообщает местное издание Business Day.

Отмечается, что на заседании исполнительного комитета партии было решено "внести поправки в конституцию, чтобы открыто позволять экспроприацию без компенсации".

"ANC завершит работу над поправками к конституции, более четко описывающими условия, при которых может быть задействована экспроприация земли без компенсации", — приводит издание слова президента страны Сирила Рамафосы.

По его словам, на заседании была подтверждена позиция партии о том, что "программа земельной реформы, которая способствует равному доступу к земле, даст возможность для экономического роста, принеся больше земли в ЮАР для полноценного использования и позволив продуктивное участие еще миллионов южноафриканцев в экономике".

Как отмечает агентство Франс Пресс, реформа направлена на перераспределение земли от белого населения, которому принадлежит большая часть плодородных земель в ЮАР (около 73%), чернокожим фермерам.

Ранее в феврале Национальное собрание (парламент) ЮАР высказался за внесение поправок в конституцию, позволяющих экспроприировать земельные участки без компенсации. Инициатива была выдвинута левой партией "Борцы за экономическую свободу" (EFF). Лидер EFF Джулиус Малема заявил, что стремится не мстить белым поселенцам, а восстановить достоинство чернокожего населения, которое "глубоко укоренено в земле".

Инициатива была выдвинута на фоне перемен в высших эшелонах власти: в середине февраля многолетний глава государства Джейкоб Зума подал в отставку, после чего парламент избрал его преемником Сирила Рамапосу, ранее занимавшего пост вице-президента.