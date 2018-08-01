Госдеп одобрил продажу Дании 46 ракет-перехватчиков

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Госдепартамент США выдал разрешение на заключение соглашения с Данией о поставке 46 ракет-перехватчиков для военно-морских сил страны на общую сумму 152 миллиона долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в систему Пентагона.

В сообщении, как и в других подобных ситуациях, отмечается, что поставки противоракет "не изменят военный баланс в регионе" и "не окажут влияния на боеготовность США".

Исполнителем работ на производство ракет и необходимых систем и оборудования к ним выступят американские компании Raytheon и ВАЕ.

Речь идет о модификации ракет Standard Missile, SM-2 Block IIIA, которые, в частности, используются в системе противоракетной обороны США морского базирования "Aegis" (установлены на эсминцах класса Arleigh Burke и крейсерах класса Ticonderoga). Эти же ракеты или аналогичные им установлены на кораблях ряда союзников США – Японии, Южной Кореи, Германии, Испании, Нидерландов.

Россия неоднократно высказывала обеспокоенность развертыванием ПРО США в Европе и в Азии, ссылаясь на то, что это подрывает баланс сил в указанных регионах.