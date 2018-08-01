В США потребовали от Facebook отчета после недавних удалений аккаунтов

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси требует от компании Facebook провести брифинг для конгрессменов в связи с последними удалениями фейковых аккаунтов в соцсети.

"Facebook должен незамедлительно провести членам конгресса всеобъемлющий брифинг. Их последнее заявление подтверждает уже давно сделанные выводы разведсообществом США и экспертами по национальной безопасности, что Россия активно использует соцсети в скоординированных усилиях для того, чтобы посетить разногласия между американским народом и подорвать нашу демократию", — говорится в опубликованном заявлении Пелоси.

Она подчеркнула, что несмотря на то, что говорит президент США Дональд Трамп, "угроза выборам (США) и безопасности демократии остается реальной".

Пелось призвала также призвать Россию к ответственности "за атаки".

Ранее компания Facebook опубликовала заявление, из которого следует, что более 30 страниц и аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram были удалены во вторник в рамках борьбы с распространением недостоверной информацией. О том, какие именно страницы и аккаунты были удалены, не сообщается.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались Агентства по изучению интернета (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.

Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

В апреле основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением Агентства по изучению интернета (Internet Research Agency, IRA). Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали "российским новостным организациям", которые, по мнению Facebook, контролировались IRA.