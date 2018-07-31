В Адене в результате подрыва автомобиля ранены три человека

ДУБАЙ, 31 июл — РИА Новости. Три человека получили ранения в результате подрыва легкового автомобиля в городе Аден на юге Йемена, сообщает во вторник эмиратское издание The National.
По предварительным данным расследования, в автомобиль была заложена бомба, которая была приведена в действие дистанционно. Ответственность за взрыв пока не приняла на себя ни одна группировка. Ранее в Адене был убит начальник спецслужб городского аэропорта полковник Насер Мегрих. На улицах города его застрелил неизвестный на мотоцикле.