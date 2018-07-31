Парламент Франции отклонил второй документ о вотуме недоверия кабмину

ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости, Людмила Орищенко. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило второй документ о вотуме недоверия правительству, который был внесен на рассмотрение партией "Непокорившаяся Франция", социалистами и коммунистами в связи с так называемым "делом Беналля".

Ранее во вторник депутаты не поддержали вотум недоверия кабмину, инициированный "Республиканцами". В поддержку документа высказались 143 депутата, в то время как для принятия вотума недоверия необходимо как минимум 289 голосов. "За" вотум недоверия, подготовленный представителями левых партий, проголосовало еще меньше — лишь 74 парламентария.

Широкий общественный резонанс "дело Беналля" приобрело в середине июля после публикации во французских СМИ видео, на котором теперь уже бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля в ходе манифестации 1 мая в Париже сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование инцидента. Кроме того, расследование проводит генеральная инспекция национальной полиции, а также парламентские комиссии, созданные в Национальном собрании и сенате. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разочарован действиями своего сотрудника, и расценил их как предательство.

Беналля были предъявлены обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны. Обвинения были предъявлены сотруднику аппарата партии "Вперед, республика" Венсану Кразу, который также лишился своего поста. Ему в вину вменяются насильственные действия, вмешательство в осуществление государственной службы и ношение оружия запрещенной категории.