Во Франции задержали двоих сбежавших заключенных, сообщили СМИ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Полиция Лилля во вторник задержала двоих заключенных, сбежавших из тюрьмы французского города Кольмар, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источник.

"Служба уголовного розыска Лилля задержала во вторник, 31 июля, в 17.30 (18.30 мск) двух заключенных, сбежавших из тюрьмы Кольмара в ночь на понедельник", — сообщает радиостанция.

Ранее сообщалось, что двое заключенных, мужчины в возрасте около 30 лет, осужденные за ограбления со взломом и иные общеуголовные преступления и приговоренные к 5 годам заключения, сбежали в ночь на понедельник из тюрьмы французского города Кольмар. Пропажу заключенных обнаружили при утренней поверке. Сообщалось, что они сбежали по крышам пенитенциарного заведения.