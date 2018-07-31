Мексика осудила "расистскую акцию" у консульства в США

Пограничный патруль США на границе между Мексикой и США. Архивное фото

Пограничный патруль США на границе между Мексикой и США. Архивное фото

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Правительство Мексики осуждает инцидент, который произошел рядом с генеральным консульством страны в Нью-Йорке, сообщает во вторник МИД латиноамериканской страны.

По сообщению ведомства, в минувшую субботу у консульства собралась группа людей, выкрикивавших расистские лозунги и державших плакаты с надписями, направленными против мексиканского сообщества в США.

"Правительство Мексики выражает свое глубочайшее неприятие этой расистской и ксенофобской практики, которая является источником ненависти и дискриминации и ухудшает климат, в котором развиваются двусторонние отношения", — отмечается в коммюнике МИД.

При этом МИД страны напомнил о вкладе, который делают мексиканские мигранты в развитие экономики США. "Этот вклад заслуживает уважения их прав и достоинства в атмосфере плюрализма и терпимости", – говорится в заявлении.

МИД Мексики сообщает, что направил дипломатическую ноту в госдепартамент США в связи с данными событиями.