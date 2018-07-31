В Литве хотят официально признать компартию "преступной организацией"

ВИЛЬНЮС, 31 июл – РИА Новости. Члены партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис подготовили законопроект о признании Литовской коммунистической партии (КПЛ, LKP) "преступной организацией", сообщает Sputnik Литва.

Касчюнас и Ажубалис провели пресс-конференцию, на которой заявили, что партия представит свой законопроект парламенту в среду.

По словам Ажубалиса, в документе предлагается присвоить Литовской коммунистической партии статус "преступной организации, которая в 1940-1941 и 1944-1990 годах помогла СССР оккупировать Литву".

"КПЛ несет ответственность за правительственные решения в период советской оккупации. С момента обретения страной независимости эта преступная деятельность еще не была должным образом оценена", — заявил Ажубалис.

Деятельность компартии Литвы запрещена на территории республики с 1992 года, однако до сих пор не был принят соответствующий закон.

В феврале консерваторы уже призывали сейм принять меры и признать коммунистическую партию Литвы "преступной организацией" на законодательном уровне. Тогда Касчюнас и Ажубалис обратились к спикеру сейма Викторасу Пранцкетису, чтобы тот призвал правительство подготовить соответствующий законопроект.

Летом прошлого года парламент принял резолюцию "Об оценке преступной деятельности коммунистической партии Литвы", в которой говорилось о разработке законопроекта, признающего деятельность партии "преступной". После этого правительство должно было подготовить соответствующий законопроект, однако пока не сделало этого.

В июне 2016 года некоторые литовские политики предпринимали попытку признать КПЛ "преступной организацией". Тогда сейм отклонил проект резолюции. На тот момент главные позиции в парламенте занимала социал-демократическая партия, считавшаяся наследницей КПЛ. Среди ее представителей были члены компартии и парламентарии, занимавшие в Советском Союзе высокие должности. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте является бывшим членом компартии.

Представители партии литовских консерваторов, разработавшие законопроект о КПЛ, известны своей русофобской позицией. В числе их предложений — узаконенный снос мемориалов советским воинам, запрет ношения георгиевских ленточек и предупреждение студентов литовских вузов о "российской агрессии", даже работу приложения "Яндекс.Такси" в Литве они сочли "угрозой" национальной безопасности.

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