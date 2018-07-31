Безбилетница-кикбоксер избила контролера в Гродно

МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Безбилетница избила контролера в Гродно, в ее отношении возбуждено уголовное дело, сообщает Sputnik Беларусь.

Инцидент произошел на одной из остановок бульвара Ленинского комсомола. Гродненка 1997 года рождения не смогла предъявить контролеру талон или проездной билет, что привело к конфликту.

"Дошло до того, что девушка сбила 50-летнего мужчину с ног, повалила на землю и нанесла несколько ударов по телу, причем представительница слабого пола была скорее хрупкой комплекции, но, как выяснилось, ранее занималась тайским боксом", — сообщил заместитель начальника Ленинского РОВД Александр Мельников.

В милиции отметили, что потерпевший состоит в добровольной дружине и на законном основании пытался пресечь правонарушение: за безбилетный проезд в Белоруссии предусмотрена административная ответственность.

В отношении девушки возбуждено уголовного дело по ч. 1 ст. 366 УК Белоруссии ("Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг").

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