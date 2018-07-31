Прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе Браудера на Danske Bank

ТАЛЛИН, 31 июл — РИА Новости. Прокуратура начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании денег, сообщила во вторник генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг.

"Прокуратура возбудила дело по статье 394 УК, рассматривающей отмывание денег. Я хотела бы подчеркнуть, что эстонский филиал Danske Bank был транзитным пунктом важного значения в отмывании денег в направлении Россия-Европа. Сегодняшнее решение прокуратуры является серьезным шагом в глобальном расследовании отмывания денег", — приводит слова Перлинг издание Postimees.

По ее словам, 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег, через которую прошло около 13 миллиардов долларов сомнительного происхождения.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с Дональдом Трампом 16 июля заявил, что Москва может дать американским следователям возможность допросить в России 12 россиян, которых США подозревают во вмешательстве в выборы в 2016 году, если Вашингтон в ответ допросит представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital.