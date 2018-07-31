Забастовка затянулась: в Мадриде таксисты требуют решить вопрос с Uber

МАДРИД, 31 июл – РИА Новости. Забастовка таксистов в Испании продолжится как минимум до среды – такое решение приняли таксисты Мадрида и Барселоны, которые требуют от правительства урегулировать ситуацию с Uber и Cabify.
Лицензия такси в Мадриде обходится в 140 тысяч евро, а разрешение VTC — в 35 евро. Лидеры забастовочного движения требуют прекратить выдавать новые разрешения VTC, соблюдать квоты 30 к одному, а также дать возможность властям автономных сообществ самим определять политику в этом секторе.
Во вторник в министерстве развития в Мадриде проходит встреча госсекретаря по транспорту Педро Сауры с главой объединения предпринимателей Unauto, которое занимается обеспечением выдачи разрешений VTC, Эдуардо Мартином и председателем Unauto Catalunya Хосе Марией Гоньей.
Представители Unauto называют действия таксистов "шантажом", уверяют, что согласны с сохранением пропорции 1/30, но только в том случае, если не будут отобраны ранее выданные разрешения.
Мадридские таксисты требуют отставки генерального директора по транспорту сообщества Мадрид Пабло Родригеса Сардинеро из-за того, что он не поддержал их позицию, а также требуют встречи с мэром столицы Мануэлой Карменой.
На переговорах с организаторами забастовки, состоявшейся в понедельник, госсекретарь по транспорту пообещал, что правительство примет закон, который бы урегулировал ситуацию, в середине сентября.
По-прежнему нет такси у вокзалов и аэропорта – путешественники вынуждены пользоваться общественным транспортом или вызывать родственников и друзей, парковка у вокзала "Аточа" переполнена. Таксисты бесплатно отвозят только людей с ограниченными возможностями.
Барселонские таксисты, начавшие забастовку в середине прошлой недели и блокирующие с пятницы улицу Гран-Вия, намерены, наконец, начать "осуществлять минимальный сервис" для людей с ограниченными возможностями и тех, кому необходимо добраться до больниц. Во вторник бастующие встретились с представителями мэрии.
При этом вызвать машину Uber и Cabify крайне сложно – в дни забастовки участились нападения таксистов на эти автомобили, и водители предпочитают не работать до урегулирования ситуации.
Госсекретарь Педро Саура призывает таксистов прекратить забастовку, поскольку жертвами становятся обычные граждане, "которые ни в чем не виноваты", и называет предложение правительства о принятии закона "очень продуманным".
Власти Барселоны 26 июня утвердили квоты — на 30 лицензий таксистов должна приходиться одна лицензия VTC. Помимо самой лицензии, водители должны иметь разрешение Городского института такси.
После этого министерство развития Испании подало иск в суд о незаконности постановления городских властей. Суд принял иск к рассмотрению, что автоматически означало приостановку действия постановления властей Барселоны.