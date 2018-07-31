Забастовка затянулась: в Мадриде таксисты требуют решить вопрос с Uber

МАДРИД, 31 июл – РИА Новости. Забастовка таксистов в Испании продолжится как минимум до среды – такое решение приняли таксисты Мадрида и Барселоны, которые требуют от правительства урегулировать ситуацию с Uber и Cabify.

Цель таксистов, начавших бастовать еще на прошлой неделе, — добиться урегулирования ситуации с выдачей разрешений на прокат автомобиля с водителем (VTC), которыми пользуются Uber и Cabify. Несмотря на существующее правило, что на 30 лицензий такси должно приходиться лишь одно разрешение VTC, эти квоты повсеместно нарушаются. По данным министерства развития, в Испании выданы 64 217 официальных лицензий таксистов и 7 058 VTC.

Лицензия такси в Мадриде обходится в 140 тысяч евро, а разрешение VTC — в 35 евро. Лидеры забастовочного движения требуют прекратить выдавать новые разрешения VTC, соблюдать квоты 30 к одному, а также дать возможность властям автономных сообществ самим определять политику в этом секторе.

Во вторник в министерстве развития в Мадриде проходит встреча госсекретаря по транспорту Педро Сауры с главой объединения предпринимателей Unauto, которое занимается обеспечением выдачи разрешений VTC, Эдуардо Мартином и председателем Unauto Catalunya Хосе Марией Гоньей.

© РИА Новости / Елена Шестернина Бастующие против Uber мадридские таксисты заблокировали одну из центральных улиц города © РИА Новости / Елена Шестернина Бастующие против Uber мадридские таксисты заблокировали одну из центральных улиц города

Представители Unauto называют действия таксистов "шантажом", уверяют, что согласны с сохранением пропорции 1/30, но только в том случае, если не будут отобраны ранее выданные разрешения.

Мадридские таксисты продолжают блокировать одну из центральных улиц города – Пасео де ла Кастельяна, на которой расположено министерство, там открыта лишь одна полоса для движения. Таксисты поставили палатки и провели там ночь. Разъезжаться они не собираются, несмотря на жару, по меньшей мере до среды, когда состоится Национальная конференция транспорта, в которой примет участие министр развития Хосе Луис Абалос и представители отрасли различных автономных сообществ. Поддержать испанских коллег в Мадрид приехали даже несколько таксистов из Португалии.

Мадридские таксисты требуют отставки генерального директора по транспорту сообщества Мадрид Пабло Родригеса Сардинеро из-за того, что он не поддержал их позицию, а также требуют встречи с мэром столицы Мануэлой Карменой.

На переговорах с организаторами забастовки, состоявшейся в понедельник, госсекретарь по транспорту пообещал, что правительство примет закон, который бы урегулировал ситуацию, в середине сентября.

© РИА Новости / Елена Шестернина Бастующие против Uber мадридские таксисты заблокировали одну из центральных улиц города © РИА Новости / Елена Шестернина Бастующие против Uber мадридские таксисты заблокировали одну из центральных улиц города

По-прежнему нет такси у вокзалов и аэропорта – путешественники вынуждены пользоваться общественным транспортом или вызывать родственников и друзей, парковка у вокзала "Аточа" переполнена. Таксисты бесплатно отвозят только людей с ограниченными возможностями.

Барселонские таксисты, начавшие забастовку в середине прошлой недели и блокирующие с пятницы улицу Гран-Вия, намерены, наконец, начать "осуществлять минимальный сервис" для людей с ограниченными возможностями и тех, кому необходимо добраться до больниц. Во вторник бастующие встретились с представителями мэрии.

Полторы тысячи водителей Валенсии во вторник перекрыли улицу Колумба. Таксисты бастуют по всей Испании – от Малаги до Сантьяго-де-Компостела. В течение пяти часов не работали таксисты Пальмы (о. Пальма де Майорка) – туристы, прибывшие на отдых, вынуждены были добираться до отелей на общественном транспорте. Частично к забастовке присоединились и таксисты Ибицы.

При этом вызвать машину Uber и Cabify крайне сложно – в дни забастовки участились нападения таксистов на эти автомобили, и водители предпочитают не работать до урегулирования ситуации.

Госсекретарь Педро Саура призывает таксистов прекратить забастовку, поскольку жертвами становятся обычные граждане, "которые ни в чем не виноваты", и называет предложение правительства о принятии закона "очень продуманным".

Забастовка, распространившаяся на всю страну, началась с Барселоны на прошлой неделе. В середине марта сервис такси Uber возобновил работу в этом городе после почти четырехлетнего перерыва. Компания заявила, что будет предоставлять свои услуги через службу UberX — водители должны иметь разрешение VTC — автомобиля напрокат с водителем. При этом водители должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Данный тип лицензии обходится гораздо дешевле, чем официальная лицензия такси.

Власти Барселоны 26 июня утвердили квоты — на 30 лицензий таксистов должна приходиться одна лицензия VTC. Помимо самой лицензии, водители должны иметь разрешение Городского института такси.

После этого министерство развития Испании подало иск в суд о незаконности постановления городских властей. Суд принял иск к рассмотрению, что автоматически означало приостановку действия постановления властей Барселоны.