США в ближайшие месяцы приступят к формированию военно-космических сил

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министерство обороны США в ближайшие месяцы приступит к формированию военно-космических сил, сообщает портал Defense One со ссылкой на проект доклада Пентагона.
Однако, согласно Defense One, создание четвертого подразделения, в функции которого входят обеспечение и поддержка, такие как управление финансами и строительство объектов, требует принятия конгрессом соответствующего решения.
Сообщается, что Пентагон до конца 2018 года подготовит законодательное предложение по окончательному формированию ВКС. Оно поступит в конгресс в начале следующего года как часть предложений по бюджету администрации Трампа на 2020 год.
Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве обратили внимание на планы создания военно-космических сил США, этот "шаг является еще одним подтверждением того, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий", заявили в ведомстве.