Эксперт усомнился в креативности украинских агитаторов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские агитаторы неспособны креативно справляться со своей работой, поэтому сначала копируют российские видеоролики, а потом называют это "троллингом", считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Позднее военное ведомство Украины поблагодарило Стека за оказанное внимание и заявило, что ролик на самом деле является "троллингом".
"На самом деле это глупое заявление, которое просто говорит о неспособности украинского агитпропа к какому-то нормальному креативному подходу", — сказал Коротченко.
"С другой стороны, это явная зависимость от того, что делают российские вооруженные силы, как они делают, и признание тем самым профессионализма информационных структур министерства обороны России", — добавил эксперт.