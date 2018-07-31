Эксперт усомнился в креативности украинских агитаторов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские агитаторы неспособны креативно справляться со своей работой, поэтому сначала копируют российские видеоролики, а потом называют это "троллингом", считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в украинских СМИ разгорелся скандал после того, как журналист Левко Стек обнаружил, что размещенный 29 июля на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook по случаю дня Сил специальных операций Украины ролик в точности повторяет агитационный ролик российской армии, выпущенный в 2014 году.

Позднее военное ведомство Украины поблагодарило Стека за оказанное внимание и заявило, что ролик на самом деле является "троллингом".

"На самом деле это глупое заявление, которое просто говорит о неспособности украинского агитпропа к какому-то нормальному креативному подходу", — сказал Коротченко.

По его словам, пойманные за руку на плагиате украинские пропагандисты теперь пытаются сохранить лицо и говорят, что дословное повторение фраз, взятых из российского ролика, якобы тонкий троллинг.

"С другой стороны, это явная зависимость от того, что делают российские вооруженные силы, как они делают, и признание тем самым профессионализма информационных структур министерства обороны России", — добавил эксперт.