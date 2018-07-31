Судно Aquarius, вызвавшее общеевропейский скандал, вновь выходит в море

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Судно Aquarius, деятельность которого вызывает неоднозначные оценки у властей ряда стран ЕС, в среду выйдет в Средиземное море, чтобы продолжить операцию по спасению мигрантов, сообщила гуманитарная неправительственная организация SOS Méditerranée.

В настоящее время судно находится в Марселе, куда в конце июня прибыло для дозаправки, пополнения запасов и смены экипажа.

"Поскольку люди все еще пытаются пересечь Средиземное море, Aquarius готовится выйти в море. Его отплытие из Марселя запланировано на завтра (среду)", — говорится в Twitter организации, которой принадлежит судно.

Ситуация с судном Aquarius вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, на борту которого находились более 600 мигрантов, их согласилась принять Испания.

В середине июля организация "Врачи без границ" сообщала, что при попытке переплыть Средиземное море за последние четыре недели утонули или пропали без вести не менее 600 мигрантов, включая детей.