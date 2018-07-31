В Риге локализовали пожар на складе дизельного топлива

РИГА, 31 июл — РИА Новости. Пожар на складе дизельного топлива в Риге, которому был присвоен статус повышенной опасности, локализован, сообщили РИА Новости в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии.

"Пожар локализован, работы по ликвидации последствий продолжаются", — сказали в ГПСС.

Вызов на улицу Крустпилс в Риге, где горели контейнеры, шины и дизтопливо, ГПСС получила в 11.51. Общая площадь горения составила 110 квадратных метров.

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