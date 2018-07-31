В Казахстане бывшего банкира подозревают в организации убийства

АЛМА-АТА, 31 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана подозревает бывшего главу БТА Банка Мухтара Аблязова в организации умышленного убийства в 2004 году его бизнес-партнера Ержана Татишева, сообщила во вторник пресс-служба надзорного ведомства.

В 2004 году Татишев погиб в результате выстрела из ружья в голову. За причинение смерти по неосторожности суд в сентябре 2007 года приговорил бизнесмена Муратхана Токмади к одному году лишения свободы (с освобождением от наказания по амнистии). В 2017 году Токмади признался, что умышленно застрелил Татишева по заказу Мухтара Аблязова, который впоследствии получил контроль над банком.

"Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело в отношении Аблязова М.К. по факту совершения особо тяжкого преступления. В ходе следствия добыты доказательства, позволяющие квалифицировать противоправные деяния подозреваемого в организации умышленного убийства Татишева Е.Н.", — говорится в распространенном во вторник пресс-релизе прокуратуры.

В соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса, подозреваемый вызывается на допрос повесткой.

"В связи с нахождением Аблязова М.К. вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, генеральная прокуратура … публикует уведомление о вызове подозреваемого на допрос в средствах массовой информации нашей страны и Франции – по месту нахождения Аблязова", — отмечается в пресс-релизе.

В июне 2017 года специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, его приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд проходил в отсутствие Аблязова, который много лет проживает за рубежом. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.

В марте Есильский районный суд Астаны признал возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. По версии Генпрокуратуры, целью Аблязова является свержение и захват власти. Для этого он "активно призывает граждан Казахстана вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения, тем самым планомерно разжигает социальную вражду и рознь".