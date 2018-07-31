ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике сомневаются, что заявление депутата Верховной рады Украины Вадима Новинского о готовности взять на себя ответственность за организацию прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском имеет реальную силу, заявил РИА Новости руководитель фракции "Донецкая республика" парламента ДНР Александр Костенко.

Ранее депутат Рады от партии "Оппозиционный блок" Новинский заявил о готовности взять на себя ответственность за организацию прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском для решения конфликта в Донбассе. По его словам, если властям не хватает ответственности за принятие непопулярных решений, значит, надо брать инициативу в свои руки. При этом Новинский отметил, что механизма организации таких переговоров у него пока нет.

"События в Украине вот уже четыре года демонстрируют очевидный внутриполитический конфликт между официальным правительством во главе с Петром Порошенко и оппозиционными силами. К сожалению, украинский лидер пока не подтвердил свою приверженность к данной инициативе оппозиции по поводу официальных переговоров с Донбассом. Поэтому я сомневаюсь, что заявления Вадима Новинского на данный момент имеют реальную силу. Но в любом случае время покажет, станет ли это больше, чем просто заявление", — сказал Костенко.

Он пояснил, что подобные заявления со стороны оппозиции могут свидетельствовать о "соревнованиях" между украинскими политическими силами.

Кроме того, как подчеркнул Костенко, деэскалация конфликта возможна лишь при условии, что именно официальное руководство Украины сядет за стол переговоров с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.