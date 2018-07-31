Число прошений никарагуанцев об убежище в Коста-Рике резко выросло

ЖЕНЕВА, 31 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 23 тысяч человек с апреля нынешнего года покинули Никарагуа с целью поиска убежища в соседней Коста-Рике, сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Уильям Спиндлер.

"Согласно данным властей Коста-Рики, с апреля было зарегистрировано почти 8 тысяч прошений об убежище от граждан Никарагуа, еще свыше 15 тысячам человек были назначены встречи для последующей регистрации, так как национальные возможности по обработке данных были превышены", — сказал он.

Спиндлер добавил, что в последние месяцы количество прошений никарагуанцев об убежище, поданных в Коста-Рике, выросло в геометрической прогрессии. И УВКБ ООН оказывает помощь миграционным властями Коста-Рики, с целью увеличить количество обработанных запросов с 200 до 500 в сутки. В настоящее время агентство, совместно с другими гуманитарными организациями ООН, оказывает помощь властям страны по размещению и защите беженцев и просителей убежища из Никарагуа.