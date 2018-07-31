Данные о работах КНДР над ракетами не изменят политику США, заявил эксперт

Военнослужащие у входа в шахту для ядерных испытаний №4 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР. Архивное фото

Военнослужащие у входа в шахту для ядерных испытаний №4 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР. Архивное фото

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сообщения о том, что разведка США якобы обнаружила признаки проведения работ по созданию межконтинентальных баллистических ракет в КНДР, могут оказаться правдой, но этот факт не изменит политики Вашингтона по корейскому вопросу, заявил РИА Новости профессор южнокорейского университета Кукмин Андрей Ланьков.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на осведомленных чиновников сообщила, что разведслужбы США выявили признаки строительства одной или двух межконтинентальных баллистических ракет на жидком топливе на производственном комплексе неподалеку от Пхеньяна.

"Да, скорее всего, так оно и есть. Но практических последствий это иметь не будет", — заявил эксперт.

Уступка в уникальной ситуации



Как пояснил специалист, Пхеньян заявил о готовности провести ядерное разоружение в качестве "уступки в уникальной ситуации".

"В прошлом году Северная Корея столкнулась с крайне жесткой позицией администрации (президента США Дональда) Трампа, грозившейся в общем применить силу, если не будет уступок, и в то же время с не менее — а в чем-то даже и более — жесткой позицией Си Цзиньпина и китайского руководства, которые фактически ввели эмбарго на торговлю с Северной Кореей. Так что нужно было что-то сказать, чтобы успокоить ситуацию, и сделать какие-то небольшие уступки, которые и были сделаны. Все это было подано с огромной помпой", — заявил Ланьков.

Сейчас, когда отношения США и Китая испортились на почве тарифов и Пекин до некоторой степени ослабил экономический нажим на Пхеньян, КНДР может снизить активность в своих усилиях по денуклеаризации, считает эксперт.

Трампу выгодно впечатление денуклеаризации

В то же время президенту США Дональду Трампу не выгодно портить впечатление об успехах процесса ядерного разоружения Северной Кореи, поэтому сообщения СМИ, скорее всего, останутся без ответа администрации США, отметил Ланьков.

"Как американцы на это отреагируют? Никак не отреагируют. Трампу крайне выгодно сейчас создавать впечатление, что северокорейский процесс ядерного разоружения идет… Для него же очень важно сказать, что он пришел и решил все проблемы, которые не могли решить демократы", — заявил он.

Эксперт не исключил, что сотрудники разведслужб, которые критически относятся к политике действующего американского президента, намерено "слили" информацию оппозиционному к Трампу изданию.

Конкретных обязательств нет



Немаловажным фактором является и то, что Пхеньян по итогам саммита с США так и не взял на себя жестких обязательств по проведению денуклеаризации, подчеркивает Ланьков.

"Никаких конкретных договоренностей, которые бы запрещали Северной Корее работу над ядерным оружием и над межконтинентальными баллистическими ракетами, не существует. Сингапурское соглашение никаких конкретных договоренностей не содержит вообще", — добавил он.